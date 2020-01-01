Неприлично богатые (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Мыльная опера об одной из богатейших семей США, которая владеет самым крупной религиозной медиакорпорацией. Когда глава семьи Юджин погибает в авиакатастрофе, его наследством начинает распоряжаться вдова Маргарет, свои доли получат дочь Роуз и сын Эрик. Однако тут на пороге семейного поместья объявляются трое незаконнорожденных детей Юджина, которые тоже вписаны в завещание. После этого, разумеется, начнется война за деньги покойного патриарха.

