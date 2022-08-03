Непосредственно Каха. Женитьба. Серия 6
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Сериалы
Непосредственно Каха. Женитьба
1-й сезон
6-я серия
8.62021, Непосредственно Каха. Женитьба. Серия 6
Комедия18+

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Непосредственно Каха. Женитьба (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

В гости к Кахе приезжает его двоюродная сестра Шушаник — бабушка решила оставить ей в наследство свою квартиру. Чтобы не потерять наследство, Каха решает женить Шушаник на своeм друге Серго.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
1.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Непосредственно Каха. Женитьба»