Непосредственно Каха. Сказки (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
6.52021, Непосредственно Каха. Сказки. Серия 2
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ничто так не способствует выздоровлению, как с юмором рассказанная сказка – уверены создатели нового сериала из вселенной «Непосредственно Каха». По сюжету, Серго попадает в больницу, после того как испытал на себе новую вакцину. Все, кто навещает героя, должны рассказать ему сказку. Каждая серия — новая история, поданная в уникальном в стиле суперпопулярного веб-сериала.
Рейтинг
3.2 КиноПоиск
- ДИРежиссёр
Данила
Иванов
- АКАктёр
Артем
Карокозян
- АКАктёр
Артем
Калайджян
- Актёр
Александр
Сошкин
- ЛВАктриса
Лиана
Ваноян
- ДИАктёр
Данила
Иванов
- ТТАктриса
Тамара
Турава
- ВДАктёр
Вартан
Даниелян
- АКСценарист
Артем
Калайджян
- РХСценарист
Руслан
Хачмамук
- АХПродюсер
Алексан
Хачатурян
- ДИПродюсер
Данила
Иванов
- КГПродюсер
Карен
Григорьянц
- РШПродюсер
Роксана
Шукюрова
- ММОператор
Михаил
Милилян