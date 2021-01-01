8.42021, Zoey's Extraordinary Playlist
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
Необыкновенный плейлист Зои (сериал, 2021) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн
О сериале
Музыка нас связала — это про отношения Зои Харрис с окружающим миром. С виду обычная девушка, она в какой-то момент начинает слышать мысли людей, причем в формате песен или полноценных музыкальных номеров. Этот странный и неожиданный «дар» превращает жизнь Зои в сплошной мюзикл.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ДТРежиссёр
Джон
Терлески
- АДРежиссёр
Адам
Дэвидсон
- ДТРежиссёр
Джон
Тёртлтауб
- ДЛАктриса
Джейн
Леви
- СЭАктёр
Скайлар
Эстин
- ПГАктёр
Питер
Галлахер
- АНАктёр
Алекс
Ньюэлл
- ДКАктёр
Джон
Кларенс Стюарт
- ЛГАктриса
Лорен
Грэм
- Актриса
Мэри
Стинберген
- МТАктёр
Майкл
Томас Грант
- КТАктёр
Капиль
Талвакар
- ЭЛАктёр
Эндрю
Лидз
- ОУСценарист
Остин
Уинсберг
- МИСценарист
Мэттью
Ирвинг Эпштейн
- СЛСценарист
Сэм
Лэйборн
- Продюсер
Пол
Фиг
- ДДПродюсер
Дэниэл
Джей Инклес
- ДМПродюсер
Дэн
Маньянте
- ДВХудожник
Дэвид
Вилсон
- РСХудожник
Расти
Смит
- ЧМХудожник
Чарльз
М. Лагола
- ПОХудожник
Питер
Очотта
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- ББКомпозитор
Бо
Бодди
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен
- ММКомпозитор
Матео
Мессина
- ГМКомпозитор
Гэбриел
Манн