Необыкновенный плейлист Зои. Сезон 2. Серия 13
Wink
Сериалы
Необыкновенный плейлист Зои
2-й сезон
13-я серия
8.42021, Zoey's Extraordinary Playlist
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Необыкновенный плейлист Зои (сериал, 2021) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

О сериале

Музыка нас связала — это про отношения Зои Харрис с окружающим миром. С виду обычная девушка, она в какой-то момент начинает слышать мысли людей, причем в формате песен или полноценных музыкальных номеров. Этот странный и неожиданный «дар» превращает жизнь Зои в сплошной мюзикл.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Необыкновенный плейлист Зои»