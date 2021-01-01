Необыкновенный плейлист Зои (сериал, 2021) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

Музыка нас связала — это про отношения Зои Харрис с окружающим миром. С виду обычная девушка, она в какой-то момент начинает слышать мысли людей, причем в формате песен или полноценных музыкальных номеров. Этот странный и неожиданный «дар» превращает жизнь Зои в сплошной мюзикл.

