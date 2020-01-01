Необыкновенный плейлист Зои. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Необыкновенный плейлист Зои
1-й сезон
4-я серия
8.42020, Zoey's Extraordinary Playlist
Комедии, Зарубежные18+

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Необыкновенный плейлист Зои (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Музыка нас связала — это про отношения Зои Харрис с окружающим миром. С виду обычная девушка, она в какой-то момент начинает слышать мысли людей, причем в формате песен или полноценных музыкальных номеров. Этот странный и неожиданный «дар» превращает жизнь Зои в сплошной мюзикл.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Необыкновенный плейлист Зои»

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