Необычная еда с Эндрю Циммерном (сериал, 2017) сезон 8 серия 7 смотреть онлайн
2017, Bizarre Foods with Andrew Zimmern
Документальные12+
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Сюжет
Истории о нестандартных блюдах и личностях, которые встречаются по всей территории Соединенных Штатов. От традиционных блюд, привезенных сюда иммигрантами до современных блюд, появившихся благодаря американским инновациям. Америка - как разгоряченный котел, в котором смешались различные к�ультуры: и экзотические и всем известные.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.7 IMDb