Необычная еда с Эндрю Циммерном (сериал, 2017) сезон 8 серия 3 смотреть онлайн

Необычная еда с Эндрю Циммерном. Сезон 8. Серия 3
Необычная еда с Эндрю Циммерном
8-й сезон
3-я серия

2017, Bizarre Foods with Andrew Zimmern
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Истории о нестандартных блюдах и личностях, которые встречаются по всей территории Соединенных Штатов. От традиционных блюд, привезенных сюда иммигрантами до современных блюд, появившихся благодаря американским инновациям. Америка - как разгоряченный котел, в котором смешались различные культуры: и экзотические и всем известные.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 IMDb