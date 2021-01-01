Необходимые приспособления и вещи для дачника .Магазин Ньючик (NEWCHIC)
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Сергей Дачник
1-й сезон
52-я серия

Сергей Дачник (сериал, 2021) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн

2021, Необходимые приспособления и вещи для дачника .Магазин Ньючик (NEWCHIC)
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Сюжет

Канал для дачников о выращивании экзотических и традиционных плодово-ягодных растений на своeм участке, с моим подходом и опытом, учитывая местные особенности климатических условий, а так-же о заготовке продуктов, консервировании и о загородной жизни.

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