Нити Истории (сериал, 2021) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн

Немцы хоронили его как героя: Советский солдат, в одиночку уничтоживший танковую колонну
События Великой Отечественной войны, факты, интересные и необычные истории участников войны. Узнавайте о забытых сражениях войны, о героях, чьими подвигами восхищаются миллионы людей, открывайте для себя неизвестные, но очень интересные факты той эпохи! Делитесь видео с друзьями и родственниками, чтобы как можно больше людей помнили и не забывали, благодаря кому мы живем под мирным небом... "История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего" (М. Сааведра)

