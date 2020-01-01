WinkДетям11 класс. ОбществознаниеДуховно-нравственная сфера жизни обществаНемецкая классическая философия
11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн
5.52020, Немецкая классическая философия
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Сюжет
На этом видеоуроке все желающие смогут самостоятельно изучить тему Немецкая классическая философия. Мы познакомимся с небольшим промежутком в истории человечества, начинающегося 80-м годом XVIII века и заканчивающимся 31-м годом XIX века, имеющим огромное значение для содержания человеческой мысли, а именно: с немецкой классической философией.
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