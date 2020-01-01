Некст (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Пионер Кремниевой долины Пол Леблан сделал состояние на технологических инновациях, изменяющих наш мир, но в угоду призванию он отдалился от людей вокруг, включая собственную дочь, Эбби, и недальновидного брата Теда, который теперь управляет компанией Пола. Когда выясняется, что один из созд�анных Лебланом высокотехнологичных гаджетов на базе искусственного интеллекта «НЕКСТ» может обречь человечество на апокалипсис, Пол пытается закрыть проект, но слишком поздно: собственный брат отстранил его от руководства, и теперь Пол не знает, как остановить грядущую катастрофу.



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