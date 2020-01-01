Некст. Сезон 1. Серия 7
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Некст (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2020, Next
Фантастика, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Пионер Кремниевой долины Пол Леблан сделал состояние на технологических инновациях, изменяющих наш мир, но в угоду призванию он отдалился от людей вокруг, включая собственную дочь, Эбби, и недальновидного брата Теда, который теперь управляет компанией Пола. Когда выясняется, что один из созданных Лебланом высокотехнологичных гаджетов на базе искусственного интеллекта «НЕКСТ» может обречь человечество на апокалипсис, Пол пытается закрыть проект, но слишком поздно: собственный брат отстранил его от руководства, и теперь Пол не знает, как остановить грядущую катастрофу.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Некст»

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