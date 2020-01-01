Некст (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2020, Next
Фантастика, Криминал18+
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Сюжет
Пионер Кремниевой долины Пол Леблан сделал состояние на технологических инновациях, изменяющих наш мир, но в угоду призванию он отдалился от людей вокруг, включая собственную дочь, Эбби, и недальновидного брата Теда, который теперь управляет компанией Пола. Когда выясняется, что один из созд�анных Лебланом высокотехнологичных гаджетов на базе искусственного интеллекта «НЕКСТ» может обречь человечество на апокалипсис, Пол пытается закрыть проект, но слишком поздно: собственный брат отстранил его от руководства, и теперь Пол не знает, как остановить грядущую катастрофу.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Криминал, Драмы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Адам
Аркин
- Режиссёр
Гленн
Фикарра
- ТХРежиссёр
Тим
Хантер
- Режиссёр
Джон
Рекуа
- Актёр
Джон
Слэттери
- ФААктриса
Фернанда
Андраде
- Актёр
Майкл
Мосли
- ДСАктёр
Джерардо
Селаско
- ИХАктриса
Ив
Харлоу
- АМАктёр
Аарон
Мотен
- ИУАктёр
Ивэн
Уиттен
- ЛКАктриса
Лиззи
Каппуччино
- ДБАктёр
Джейсон
Батлер Харнер
- АААктриса
Али
Ан
- МКСценарист
Мэнни
Кото
- НХСценарист
Николас
Хоторн
- МКПродюсер
Мэнни
Кото
- Продюсер
Гленн
Фикарра
- Продюсер
Джон
Рекуа
- ДБХудожник
Дэниэл
Б. Клэнси
- СММонтажёр
Стивен
Марк
- БПОператор
Бретт
Павлак
- ШККомпозитор
Шон
Коллери