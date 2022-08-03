Некст (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2020, Next
Фантастика, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Пионер Кремниевой долины Пол Леблан сделал состояние на технологических инновациях, изменяющих наш мир, но в угоду призванию он отдалился от людей вокруг, включая собственную дочь, Эбби, и недальновидного брата Теда, который теперь управляет компанией Пола. Когда выясняется, что один из созданных Лебланом высокотехнологичных гаджетов на базе искусственного интеллекта «НЕКСТ» может обречь человечество на апокалипсис, Пол пытается закрыть проект, но слишком поздно: собственный брат отстранил его от руководства, и теперь Пол не знает, как остановить грядущую катастрофу.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Криминал, Драма
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Адам
Аркин
- Режиссёр
Гленн
Фикарра
- ТХРежиссёр
Тим
Хантер
- Режиссёр
Джон
Рекуа
- Актёр
Джон
Слэттери
- ФААктриса
Фернанда
Андраде
- Актёр
Майкл
Мосли
- ДСАктёр
Джерардо
Селаско
- ИХАктриса
Ив
Харлоу
- АМАктёр
Аарон
Мотен
- ИУАктёр
Ивэн
Уиттен
- ЛКАктриса
Лиззи
Каппуччино
- ДБАктёр
Джейсон
Батлер Харнер
- АААктриса
Али
Ан
- МКСценарист
Мэнни
Кото
- НХСценарист
Николас
Хоторн
- МКПродюсер
Мэнни
Кото
- Продюсер
Гленн
Фикарра
- Продюсер
Джон
Рекуа
- ДБХудожник
Дэниэл
Б. Клэнси
- СММонтажёр
Стивен
Марк
- БПОператор
Бретт
Павлак
- ШККомпозитор
Шон
Коллери