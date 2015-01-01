Неправильная «Молитва» Лермонтова
Wink
Детям
Неизвестный Лермонтов
1-й сезон
Неправильная «Молитва» Лермонтова

Неизвестный Лермонтов (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2015, Неправильная «Молитва» Лермонтова
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Филологи о Лермонтове — обманщике царя, авторе непристойностей, нарушителе правил стихосложения, подражателе и певце обреченности

Сериал Неправильная «Молитва» Лермонтова 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг