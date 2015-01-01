WinkДетямНеизвестный Лермонтов1-й сезонНеправильная «Молитва» Лермонтова
Неизвестный Лермонтов (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2015, Неправильная «Молитва» Лермонтова
Документальные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Филологи о Лермонтове — обманщике царя, авторе непристойностей, нарушителе правил стихосложения, подражателе и певце обреченности
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