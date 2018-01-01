Неизвестная планета Земля. Серия 7
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Неизвестная планета Земля
1-й сезон
7-я серия

Неизвестная планета Земля (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.42018, One Strange Rock
Документальные18+

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О сериале

Те немногие, кому посчастливилось взглянуть на Землю из космоса, вспоминают, что тоненькая голубая полоска вокруг нашей планеты резко выделяла ее среди всех других. Зрители узнают из-за каких чудесных поворотов судьбы здесь зародилась жизнь, на уровне не только выживания, но и процветания.

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Страна
США
Жанр
Документальные
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Неизвестная планета Земля»