Неестественная смерть. Серия 7
Wink
Сериалы
Неестественная смерть
1-й сезон
7-я серия

Неестественная смерть (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.62018, Unnatural
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История Мисуми Микото, патологоанатома из лаборатории «Неестественная смерть», и еe коллег, которые расследуют подозрительные случаи.

Страна
Япония
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb