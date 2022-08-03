Недотрога. Серия 1
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Недотрога (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.12013, Недотрога. Серия 1
12+

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О сериале

Говорят, что студенческая дружба самая крепкая и чистая. В эту истину верила и юная Аня, когда доверяла все свои секреты коварной и завистливой Светке. Но так вышло, что Аня понравилась Мише, которого Светка «присмотрела» для себя. Став невольной разлучницей (Аня поначалу на Мишу и смотреть не хотела), девушка навлекла на себя самую черную зависть подруги.

Страна
Россия
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Недотрога»