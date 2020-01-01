WinkДетямНедетские вопросы о природе2-й сезонЗвериные народы
Недетские вопросы о природе (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
2020, Звериные народы
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В своем проекте известный натуралист Александр Хабургаев отвечает на вопросы зрителей «Живой Планеты», сравнивает флору и фауну разных эпох, материков и климатических поясов. Откуда у слона хобот, о чем мычит корова, кто главный в Африке? - Хабургаев расскажет обо всем.
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