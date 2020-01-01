Жизнь в небесах
Wink
Детям
Недетские вопросы о природе
2-й сезон
Жизнь в небесах

Недетские вопросы о природе (сериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

2020, Жизнь в небесах
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В своем проекте известный натуралист Александр Хабургаев отвечает на вопросы зрителей «Живой Планеты», сравнивает флору и фауну разных эпох, материков и климатических поясов. Откуда у слона хобот, о чем мычит корова, кто главный в Африке? - Хабургаев расскажет обо всем.

Сериал Жизнь в небесах 2 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг