Нечаянная радость (сериал, 2005) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.82005, Нечаянная радость. Серия 4
Комедия16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Жили-были в столичной коммуналке два божьих одуванчика — Дарья Михайловна и Мария Ивановна. А третьей жилицей была челночница — предприниматель Зинка Комарова. Старушки дружили со старшим по подъезду Василием Адамовичем и юной биологичкой с верхнего этажа Светланой. У Зинки был жених, Николай Будько, который жестоко предал невесту, женившись на дочери большого начальника.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- МФРежиссёр
Мартирос
Фаносян
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актриса
Надежда
Румянцева
- Актриса
Анна
Снаткина
- ВТАктриса
Валентина
Титова
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- НКАктёр
Николай
Карпеченков
- Актёр
Никита
Салопин
- ННАктриса
Нелли
Неведина
- ИААктёр
Илья
Алексеев
- Актриса
Татьяна
Орлова
- ЮАСценарист
Юрий
Аветиков
- ЕКСценарист
Евгений
Котов
- ГНПродюсер
Геворг
Нерсисян
- АГПродюсер
Артур
Гюлумян
- Оператор
Гайк
Киракосян