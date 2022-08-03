Нечаянная радость (сериал, 2005) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Жили-были в столичной коммуналке два божьих одуванчика — Дарья Михайловна и Мария Ивановна. А третьей жилицей была челночница — предприниматель Зинка Комарова. Старушки дружили со старшим по подъезду Василием Адамовичем и юной биологичкой с верхнего этажа Светланой. У Зинки был жених, Николай Будько, который жестоко предал невесту, женившись на дочери большого начальника.

