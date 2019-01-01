Небесный огонь. Серия 4
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Небесный огонь
1-й сезон
4-я серия

Небесный огонь (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2019, Skyfire
Фантастика, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Таинственным образом из трущоб исчезает мальчик, на его поиски пускаются историк и журналист. Ведение поисков осложняют ряд странных, никак не связанных между собой происшествий, включая предупреждения о надвигающемся стихийном бедствии.

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Информация

Страна
Индия
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

4.3 IMDb