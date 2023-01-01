Небесные танцовщицы. Серия 8
Wink
Детям
Небесные танцовщицы
1-й сезон
8-я серия

Небесные танцовщицы (мультсериал, 1996) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

1996, Sky Dancers
Мультсериалы0+

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Сюжет

Высоко над облаками находится удивительный мир летающих существ: легендарное Небесное Королевство. Этой волшебной стране грозит опасность! Небесный Клон, правитель Нижнего Мира, и его подручные хотят внести в этот мир Хаос и беспорядок. Королева Скайла обратилась за помощью на Землю.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Небесные танцовщицы»