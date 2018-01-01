Небесные танцовщицы (мультсериал, 1996) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Небесные танцовщицы. Серия 10
Небесные танцовщицы
1-й сезон
10-я серия

1996, Sky Dancers
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Высоко над облаками находится удивительный мир летающих существ: легендарное Небесное Королевство. Этой волшебной стране грозит опасность! Небесный Клон, правитель Нижнего Мира, и его подручные хотят внести в этот мир Хаос и беспорядок. Королева Скайла обратилась за помощью на Землю.

Сериал Небесные танцовщицы 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Франция
Жанр
Мультсериалы
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

