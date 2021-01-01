GruzdoV (сериал, 2021) сезон 1 серия 17970 смотреть онлайн

Меня зовут Герман Груздов (ударение на букву О)! Только собственные крутые и нереально крутые #самоделки, #изобретения и #DIY! В последнее время делаю мебель и предметы интерьера, но также есть планы делать что-то более глобальнее вроде лодок, огромных плотов, машин и механизмов, которые могут вас удивить. Все видео с юмором, поэтому скучно не будет.



Сериал НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ СТАРЫЕ БРУСКИ! СДЕЛАЙТЕ ИЗ НИХ КРУТУЮ САМОДЕЛКУ! 1 сезон 17970 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.