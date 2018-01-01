Не тот человек (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Не тот человек. Серия 5
5.92018, Wrong Man
Документальный, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Документальный сериал о законе и беспорядке. «Не тот человек» рассматривает дела заключенных, которые сидят в тюрьме десятки лет, однако твердо заявляют о своей невиновности. Группа экспертов объединяется с местными следователями в попытке наконец-то докопаться до правды. Режиссером проекта выступил Джо Берлингер («Беседы с убийцей: Записи Теда Банди»).

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.1 IMDb