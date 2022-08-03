Не тот человек. Серия 4
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Сериалы
Не тот человек
1-й сезон
4-я серия
5.92018, Wrong Man
Документальный, Криминал18+

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Не тот человек (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Документальный сериал о законе и беспорядке. «Не тот человек» рассматривает дела заключенных, которые сидят в тюрьме десятки лет, однако твердо заявляют о своей невиновности. Группа экспертов объединяется с местными следователями в попытке наконец-то докопаться до правды. Режиссером проекта выступил Джо Берлингер («Беседы с убийцей: Записи Теда Банди»).

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.0 IMDb