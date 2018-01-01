Не тот человек (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkСериалыНе тот человек1-й сезон2-я серия
5.92018, Wrong Man
Документальный, Криминал18+
О сериале
Документальный сериал о законе и беспорядке. «Не тот человек» рассматривает дела заключенных, которые сидят в тюрьме десятки лет, однако твердо заявляют о своей невиновности. Группа экспертов объединяется с местными следователями в попытке наконец-то докопаться до правды. Режиссером проекта выступил Джо Берлингер («Беседы с убийцей: Записи Теда Банди»).
СтранаСША
ЖанрКриминал, Документальный
КачествоFull HD
Время51 мин / 00:51
7.1 IMDb