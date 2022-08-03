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Не покидай меня
1-й сезон
3-я серия

Не покидай меня (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2013, Не покидай меня. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама, Исторический12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Для выполнения особо важного задания фронтовик-разведчик капитан Михасев получает под свое командование спецразведгруппу из четырех бойцов, которыми оказываются… юные девушки. Вчерашним школьницам предстоит проникнуть на узел связи вражеской армии и парализовать его работу.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Мелодрама
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Не покидай меня»