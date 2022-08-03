WinkСериалыНе по сценарию1-й сезон6-я серия
Не по сценарию (сериал, 2005) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2005, Unscripted
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Мир вокруг постоянно твердит молодым актерам — нет, но они не собираются сдаваться, и жаждут лишь преуспеть. Брайан, Криста и Дженнифер согласны менять свою фигуру, тело и характер, в поисках конструктивной критики и полезных знакомств. Они готовы на все, лишь бы выйти за рамки актеров второго плана.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Джордж
Клуни
- Режиссёр
Грант
Хеслов
- Актриса
Криста
Аллен
- Актёр
Брайан
Гринберг
- ДХАктриса
Дженнифер
Холл
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- НПАктёр
Ник
Паонесса
- ЭУАктёр
Эрик
Уэйнер
- Актриса
Дайан
Бэйкер
- ДМАктёр
Джейк
Моритт
- ПААктриса
Памела
Адлон
- ДКАктриса
Джессика
Коллинз
- МАПродюсер
Мэтт
Адлер
- Продюсер
Джордж
Клуни
- Продюсер
Грант
Хеслов
- ТХПродюсер
Томми
Хинкли
- МЭХудожница
Мелинда
Эшелман
- ФКХудожник
Флоренс
Кемпер
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хэйгуд
- КЛМонтажёр
Кристофер
Линдквист