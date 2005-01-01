Не по сценарию. Серия 4
Не по сценарию
1-й сезон
4-я серия

Не по сценарию (сериал, 2005) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2005, Unscripted
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Мир вокруг постоянно твердит молодым актерам — нет, но они не собираются сдаваться, и жаждут лишь преуспеть. Брайан, Криста и Дженнифер согласны менять свою фигуру, тело и характер, в поисках конструктивной критики и полезных знакомств. Они готовы на все, лишь бы выйти за рамки актеров второго плана.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

