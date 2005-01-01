Не по сценарию (сериал, 2005) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Мир вокруг постоянно твердит молодым актерам — нет, но они не собираются сдаваться, и жаждут лишь преуспеть. Брайан, Криста и Дженнифер согласны менять свою фигуру, тело и характер, в поисках конструктивной критики и полезных знакомств. Они готовы на все, лишь бы выйти за рамки актеров второго плана.

