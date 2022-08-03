Не оставляй меня (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Многосерийный нуарный детектив из Италии о следовательнице, борющейся с похитителями детей и подростков. Елена Зонин уже долго работает в полиции, но хранит немало секретов. 20 лет назад она уехала из родной Венеции и строит карьеру в Риме. Елена специализируется на киберпреступлениях, а также на делах, связанных с несовершеннолетними, в особенности когда речь идет об исчезновениях. Зонин вызывают в Венецию, когда там находят тело мальчика Жильберту. Пока она занимается этим делом, опасность начинает грозить еще одному юноше — Анджело. Он переписывается с девушкой в онлайн-чате, но это может оказаться ловушкой. Как связаны эти случаи и что ждет Елену в Венеции, узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Не оставляй меня» (2022) в сервисе Wink.

