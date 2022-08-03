Научи меня жить (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

WinkСериалыНаучи меня жить1-й сезон8-я серия
9.02016, Научи меня жить. Сезон 1. Серия 8
Детектив16+
О сериале
В городе обнаруживают труп неизвестной женщины – ритуальный характер преступления предполагает появление в городе маньяка. В помощь штатному следователю Рите Сторожевой к расследованию привлекают профессионального психиатра Илью Лаврова, в прошлом уже участвовавшего в поимке маньяков. Личные мотивы и чувства, болезненные события прошлого, неспособность выйти на открытый контакт – всe это лишает расследование объективности и порождает череду драматических ошибок.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВДРежиссёр
Валентин
Донсков
- Актёр
Кирилл
Кяро
- АПАктриса
Анна
Попова
- Актёр
Алексей
Барабаш
- Актриса
Елена
Подкаминская
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актёр
Юрий
Цурило
- Актёр
Андрей
Казаков
- Актёр
Василий
Мищенко
- Актриса
Елена
Яковлева
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- ЕЛСценарист
Елена
Лебец
- АФПродюсер
Андрей
Феофанов
- СНПродюсер
Сергей
Новиков
- Продюсер
Владимир
Щегольков
- СХПродюсер
Станислав
Хапсаев
- ЕКХудожник
Евгений
Качанов
- ВГХудожник
Валентин
Гнездилов
- ААМонтажёр
Альбина
Антипенко
- ДМОператор
Денис
Мадышев
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов