Натуральная школа
Wink
Детям
10 класс. Литература
Становление и развитие реализма
Натуральная школа

10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

5.92020, Натуральная школа
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сегодня мы поговорим об эпохе 1840-х годов, в которую возникает один из важнейших этапов русского реализма. Мы рассмотрим проблематику натуральной школы, посмотрим на ее авторов и поговорим о трех этапах и одновременно трех направлениях этого литературного явления XIX века.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг