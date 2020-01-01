3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Поставим на этом уроке увлекательный эксперимент. Все умеют считать, но никто не задумывается над тем, как образуется натуральная последовательность трёхзначных чисел. В ходе нашего эксперимента мы установим зависимость между каждым числом в числовом ряду. Сможем без труда образовывать последующее число и находить предыдущее. На этом уроке мы решим много заданий, которые будут полезны для развития логики и помогут закрепить полученные знания. Успехов вам и терпения! Всё получится!



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