WinkДетям3 класс. МатематикаЧисла от 1 до 1000. НумерацияНатуральная последовательность трехзначных чисел
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн
7.02020, Натуральная последовательность трехзначных чисел
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 1
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 2
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 3
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 4
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 5
- 0+13 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 6
- 0+11 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 7
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 8
- 0+12 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 9
- 0+11 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 10
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 11
Сюжет
Поставим на этом уроке увлекательный эксперимент. Все умеют считать, но никто не задумывается над тем, как образуется натуральная последовательность трёхзначных чисел. В ходе нашего эксперимента мы установим зависимость между каждым числом в числовом ряду. Сможем без труда образовывать последующее число и находить предыдущее. На этом уроке мы решим много заданий, которые будут полезны для развития логики и помогут закрепить полученные знания. Успехов вам и терпения! Всё получится!
Рекомендуем родителям посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа».
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