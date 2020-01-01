Натуральная последовательность трехзначных чисел
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Детям
3 класс. Математика
Числа от 1 до 1000. Нумерация
Натуральная последовательность трехзначных чисел

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

7.02020, Натуральная последовательность трехзначных чисел
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

Поставим на этом уроке увлекательный эксперимент. Все умеют считать, но никто не задумывается над тем, как образуется натуральная последовательность трёхзначных чисел. В ходе нашего эксперимента мы установим зависимость между каждым числом в числовом ряду. Сможем без труда образовывать последующее число и находить предыдущее. На этом уроке мы решим много заданий, которые будут полезны для развития логики и помогут закрепить полученные знания. Успехов вам и терпения! Всё получится!

Рекомендуем родителям посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа».

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