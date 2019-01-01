UFC Fight Night London (сериал, 2019) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн

16 марта 2019 года на О2-Арене в Лондоне прошла очередная ночь боeв UFC Fight Night. В главном поединке встретились бойцы полусреднего веса – англичанин Даррен Тилл, занимающий третий номер рейтинга, и ветеран MMA, американец Хорхе Масвидаль. Кто победил, а кто отправился в нокаут?



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