Настоящий рэп. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Настоящий рэп
1-й сезон
5-я серия
8.02022, Rap Sh!t
Комедия18+

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Настоящий рэп (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Две подруги, фанатки рэпа, мечтают стать звeздами музыкальной индустрии. Правда, одной из них пока приходится подрабатывать в отеле, а другой — в одиночку воспитывать четырeхлетнюю дочь и пытаться как-то свести концы с концами.

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Страна
США
Жанр
Комедия
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb