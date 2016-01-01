Настоящий гений (сериал, 2016) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

У молодого успешного обитателя Силиконовой долины созрел совершенно новый подход к медицине. Он объединяется с опытным хирургом, за плечами которого не только стаж, но и некоторые противоречивые факты из прошлого, и вместе они открывают клинику, которой суждено творить революцию в индустрии.



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