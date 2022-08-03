Настоящий детектив (сериал, 2016) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Троица детективов отчаянно пытается составить собственную версию убийства Каспера, однако время не на их стороне: Беззеридес ищут, чтобы допросить, Вудро шантажируют, а Велкоро подозревают в убийстве. Пытаясь найти виновных в смерти своих бизнес-партнеров, Семен заходит очень далеко... Узнав секретную информацию от Блейка, он сжигает свою недвижимость.



