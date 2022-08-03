Дело об убийстве Каспера закрывают через два месяца после масштабной перестрелки. Велкоро теперь работает на Семена и продолжает борьбу за сына с бывшей женой. Беззеридес понизили, но в свободное время она продолжает заниматься исчезновением Веры, и вскоре это приносит свои плоды: Ани устанавливает связь между пропавшей девушки с бриллиантами, найденными у Каспера.



Вскоре Вудро, Велкоро и Ани соберутся вместе, распутать тайную сеть заговоров и коррупции. Включайте сериал «Настоящий детектив» — смотреть онлайн 2 сезон, 5 серию можно на видеосервисе Wink по подписке Amediateka!

