8.82016, True Detective
Детектив, Драма18+
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Настоящий детектив (сериал, 2016) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Дело об убийстве Каспера закрывают через два месяца после масштабной перестрелки. Велкоро теперь работает на Семена и продолжает борьбу за сына с бывшей женой. Беззеридес понизили, но в свободное время она продолжает заниматься исчезновением Веры, и вскоре это приносит свои плоды: Ани устанавливает связь между пропавшей девушки с бриллиантами, найденными у Каспера.
Вскоре Вудро, Велкоро и Ани соберутся вместе, распутать тайную сеть заговоров и коррупции. Включайте сериал «Настоящий детектив» — смотреть онлайн 2 сезон, 5 серию можно на видеосервисе Wink по подписке Amediateka!
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ИЛРежиссёр
Исса
Лопес
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Джоди
Фостер
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- КДПродюсер
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Продюсер
Стив
Голин
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- НБОператор
Найджел
Блак
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция