Настоящий детектив. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
2-й сезон
5-я серия
8.82016, True Detective
Детектив, Драма18+

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Настоящий детектив (сериал, 2016) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Дело об убийстве Каспера закрывают через два месяца после масштабной перестрелки. Велкоро теперь работает на Семена и продолжает борьбу за сына с бывшей женой. Беззеридес понизили, но в свободное время она продолжает заниматься исчезновением Веры, и вскоре это приносит свои плоды: Ани устанавливает связь между пропавшей девушки с бриллиантами, найденными у Каспера.

Вскоре Вудро, Велкоро и Ани соберутся вместе, распутать тайную сеть заговоров и коррупции. Включайте сериал «Настоящий детектив» — смотреть онлайн 2 сезон, 5 серию можно на видеосервисе Wink по подписке Amediateka!

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»