Настоящий детектив. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
1-й сезон
7-я серия
8.82014, True Detective
Детективы, Триллеры18+

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Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

1995 год. Чуждые друг другу полицейские Раст Коул и Марти Харт вынуждены стать напарниками, чтобы расследовать загадочное убийство девушки в Луизиане. Спустя годы, в 2012-ом героям придется встретиться вновь, когда отдел внутренних расследований решит привлечь их к работе над похожим делом.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»

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