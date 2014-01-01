Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

1995 год. Чуждые друг другу полицейские Раст Коул и Марти Харт вынуждены стать напарниками, чтобы расследовать загадочное убийство девушки в Луизиане. Спустя годы, в 2012-ом героям придется встретиться вновь, когда отдел внутренних расследований решит привлечь их к работе над похожим делом.



Сериал Настоящий детектив 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.