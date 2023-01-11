Наследники (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Главные герои сериала Мехриддин и Алишер. Молодые и амбициозные они думали, что всегда смогут друг другу доверять, но оказались конкурентами в чувствах. Мехриддин и Наргиза влюбились друг в друга, а Алишер стал третьим лишним. Сначала никто не подозревал, что его обида и зависть развяжут настоящую войну, а предательство разобьет три жизни и заставит героев пройти через множество испытаний.

