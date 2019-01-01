Наследники (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Главные герои сериала Мехриддин и Алишер. Молодые и амбициозные они думали, что всегда смогут друг другу доверять, но оказались конкурентами в чувствах. Мехриддин и Наргиза влюбились друг в друга, а Али�шер стал третьим лишним. Сначала никто не подозревал, что его обида и зависть развяжут настоящую войну, а предательство разобьет три жизни и заставит героев пройти через множество испытаний.



Сериал Наследники 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.