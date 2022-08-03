Наше время — сейчас (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Семнадцатилетняя Лора и еe друзья на пороге окончания школы. Им только предстоит узнать, каково быть взрослыми. Открывая для себя секс, любовь и дружбу, они то и дело делают выбор, не задумываясь о последствиях. К чему они точно не готовы, так это к смерти, столкновение с которой потрясает их мир и меняет его навсегда.

