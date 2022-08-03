Наше Дело 9 (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Ассасин vs Камалов
2021, Ассасин vs Камалов
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Девятый турнир промоушена «Наше дело» на Wink! В тяжах Малик Канаев проверит на прочность Кирилла Бокова, в лeгком весе пока вне конкуренции Ислам Кадиев, на пути юного Никиты Шевченко стоит бывший участник шоу ДОМ-2 Влад Шабанов, звезда промоушена Азиз Камалов поприветствует в своих родных стенах Аза “Ассасина”, а в главном поединке вечера подерутся любители нокаутов Вячеслав Дацик и Реваз Верулашвили.

