Наше Дело 8 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Восьмой турнир промоушена «Наше дело» на Wink! В главном бою вечера впервые выступит известный на просторах интернета и в спортивных кругах Максим Новоселов. А поприветствует его в клетке Иван Вичич. Помимо этого, нас ждет продолжение Гран-при, причем, в трех весовых категориях.



