Мялюк vs Мамиев
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Наше Дело 6. Битва не за хайп
1-й сезон
Мялюк vs Мамиев

Наше Дело 6. Битва не за хайп (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.92021, Мялюк vs Мамиев
Спорт, Спорт18+

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Сюжет

Отечественная поп-лига боев «Наше дело» выходит на большую спортивную арену! Много интригующих противостояний подарил шестой номерной турнир промоушена. Но главным по праву считается поединок Юрия «Берчика» Берченко и Назира «Волейболиста» Кишукова.

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