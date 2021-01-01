Камалов vs Ефимов
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Наше Дело 6. Битва не за хайп
1-й сезон
Камалов vs Ефимов

Наше Дело 6. Битва не за хайп (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

7.92021, Камалов vs Ефимов
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Отечественная поп-лига боев «Наше дело» выходит на большую спортивную арену! Много интригующих противостояний подарил шестой номерной турнир промоушена. Но главным по праву считается поединок Юрия «Берчика» Берченко и Назира «Волейболиста» Кишукова.

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Жанр
Спорт
Время
23 мин / 00:23

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