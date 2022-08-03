Наше Дело 11 (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Воллик vs Димас
Наше Дело 11
1-й сезон
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Все фанаты единоборств с нетерпением ждут 11 турнира промоушена «Наше Дело», где в главном поединке вечера сойдутся два ярких представителя современного поп-ММА: Мохаммеда Хейбати по прозвищу «Персидский Дагестанец» и Арби «чеченский Конор» Эмиева. Помимо главного боя нас ждет противостояние популярных Тик-Токеров и двух легенд рэп индустрии.

