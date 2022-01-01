Ширинова vs Горохова
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Наше Дело 11
1-й сезон
Ширинова vs Горохова

Наше Дело 11 (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

6.92022, Ширинова vs Горохова
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

Все фанаты единоборств с нетерпением ждут 11 турнира промоушена «Наше Дело», где в главном поединке вечера сойдутся два ярких представителя современного поп-ММА: Мохаммеда Хейбати по прозвищу «Персидский Дагестанец» и Арби «чеченский Конор» Эмиева. Помимо главного боя нас ждет противостояние популярных Тик-Токеров и двух легенд рэп индустрии.

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