Основатель vs Чипинкос
Wink
Сериалы
Наше Дело 11
1-й сезон
Основатель vs Чипинкос

Наше Дело 11 (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

6.92022, Основатель vs Чипинкос
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Все фанаты единоборств с нетерпением ждут 11 турнира промоушена «Наше Дело», где в главном поединке вечера сойдутся два ярких представителя современного поп-ММА: Мохаммеда Хейбати по прозвищу «Персидский Дагестанец» и Арби «чеченский Конор» Эмиева. Помимо главного боя нас ждет противостояние популярных Тик-Токеров и двух легенд рэп индустрии.

Жанр
Спортивный
Время
36 мин / 00:36

Рейтинг